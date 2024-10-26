Лукашенко считает, что план Зеленского не соответствует ситуации на поле боя
16:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередной план завершения конфликта вокруг Украины, который выдвинул Владимир Зеленский, не соответствует ситуации на поле боя, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу НТВ, фрагменты которого приводит агентство БелТА.
«Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле», — сказал Лукашенко.
По наблюдениям белорусского лидера, в последнее время в США и в Европе, оценив ситуацию на поле боя, «мира хотят больше, чем сам Зеленский».
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