Лукашенко считает, что план Зеленского не соответствует ситуации на поле боя

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной план завершения конфликта вокруг Украины, который выдвинул Владимир Зеленский, не соответствует ситуации на поле боя, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу НТВ, фрагменты которого приводит агентство БелТА.

«Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле», — сказал Лукашенко.

По наблюдениям белорусского лидера, в последнее время в США и в Европе, оценив ситуацию на поле боя, «мира хотят больше, чем сам Зеленский».