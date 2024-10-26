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Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами

17:30 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание (РВП) только после трех лет брака с гражданином России. Соответствующий документ опубликован, он направлен на противодействие фиктивным бракам с мигрантами.

Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Как отмечалось в сопроводительных документах, иностранцы иногда прибегают к такому браку ради получения миграционного статуса и без реального намерения создать семью. До настоящего времени в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за РВП в упрощенном порядке.

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