Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами
17:30 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание (РВП) только после трех лет брака с гражданином России. Соответствующий документ опубликован, он направлен на противодействие фиктивным бракам с мигрантами.
Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Как отмечалось в сопроводительных документах, иностранцы иногда прибегают к такому браку ради получения миграционного статуса и без реального намерения создать семью. До настоящего времени в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за РВП в упрощенном порядке.
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