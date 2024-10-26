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НОВОСТИ

Двое беглых заключенных из ИК-2 Липецка задержаны в Липецкой области

18:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двух из шести заключенных, совершивших побег из исправительной колонии № 2 в Липецке, задержали в Липецкой области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — написал он. 

Один из преступников при задержании оказал сопротивление силовикам, но был нейтрализован.

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