0
0
0
НОВОСТИ

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли больше 350 человек, 8 сдались в плен

19:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 350 военнослужащих за сутки на курском направлении, еще 8 сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе 4 боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, 10 боевых бронированных машин, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и 2 транспортно-заряжающие машины к ним, 3 миномета и 6 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в МО РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 26.10.2024
Лондон не меняет свою позицию и не будет выплачивать репарации за работорговлю — Би-би-си
0
92
18:00 26.10.2024
Двое беглых заключенных из ИК-2 Липецка задержаны в Липецкой области
0
148
17:30 26.10.2024
Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами
0
204
17:00 26.10.2024
Sky News Arabia утверждает, что РФ предупреждала Иран о готовящейся израильской атаке
0
261
16:00 26.10.2024
Лукашенко считает, что план Зеленского не соответствует ситуации на поле боя
0
336
15:00 26.10.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении Александрополя в ДНР
0
371
14:00 26.10.2024
Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных задержаны в Тамбовской области
0
411
13:00 26.10.2024
Число нелегалов, прибывших в Британию в этом году, превысило показатели 2023 года
0
443
12:30 26.10.2024
Иран воспользуется неотъемлемым правом ответить на атаку Израиля — МИД
0
572
12:00 26.10.2024
Рост долговой нагрузки развитых стран угрожает глобальной финстабильности — Минфин РФ
0
512

Возврат к списку