ВСУ за сутки на курском направлении потеряли больше 350 человек, 8 сдались в плен
19:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 350 военнослужащих за сутки на курском направлении, еще 8 сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе 4 боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, 10 боевых бронированных машин, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и 2 транспортно-заряжающие машины к ним, 3 миномета и 6 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в МО РФ.
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