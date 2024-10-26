Три человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ми-2, на борту которого находились 4 человека, совершил жесткую посадку в Кировской области, обнаружены тела 3 погибших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области, ведутся поисковые работы. <…> В настоящий момент спасатели нашли тела троих погибших», — сказали в пресс-службе.