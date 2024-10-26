Медведев пообещал «салют» на немецком военном заводе Rheinmetall на Украине
20:30 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия отметит запуск немецким концерном Rheinmetall военного завода на Украине «праздничным салютом», предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Свой пост в телеграм-канале он сопроводил кадрами сильного взрыва.
«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал Медведев.
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