Медведев пообещал «салют» на немецком военном заводе Rheinmetall на Украине

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отметит запуск немецким концерном Rheinmetall военного завода на Украине «праздничным салютом», предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Свой пост в телеграм-канале он сопроводил кадрами сильного взрыва.

«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал Медведев.