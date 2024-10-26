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НОВОСТИ

Израиль нанес удар по Ирану с «подконтрольной армии США» территории Ирака — генштаб Ирана

21:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль для нанесения удара по Ирану использовал территорию Ирака, «находящуюся под контролем армии США». Об этом сообщила пресс-служба генштаба ВС исламской республики.

«Вражеские самолеты сионистов (Израиля — прим. ТАСС) проявили открытую агрессию и нарушили международное право этим утром в субботу <…>, использовав территорию, находящуюся под контролем террористической армии США в Ираке, в 100 километрах от границы с Ираном», — приводит текст заявления агентство Tasnim.

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