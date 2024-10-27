В Грузии ряд оппозиционных партий выразили недоверие итогам выборов в парламент
09:00 27.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третья из четырех крупных грузинских оппозиционных партий — «Сильная Грузия» — заявила, что не доверяет опубликованным ЦИК результатам прошедших в субботу парламентских выборов, на которых лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
«То, что нам заявили (результаты ЦИК — прим. ТАСС), — это заявление, а не реальные результаты. Нам объявили желаемые им результаты. Это вызывает злость, и это оскорбительно», — сказал один из лидеров партии Алеко Элисашвили на брифинге.
Ранее оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили, что не признают результаты выборов. Как заявила один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария, партия с 27 октября начнет непрерывные акции протеста.
По данным ЦИК, у «Грузинской мечты» — 55,327% голосов, у «Коалиции за изменения» — 10,529%, у партии «Единство — Национальное движение» — 9,755%, у «Сильной Грузии» — 8,527%, у партии «Гахария за Грузию» — 7,45%.
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