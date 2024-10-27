0
0
137
НОВОСТИ

В Грузии ряд оппозиционных партий выразили недоверие итогам выборов в парламент

09:00 27.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья из четырех крупных грузинских оппозиционных партий — «Сильная Грузия» — заявила, что не доверяет опубликованным ЦИК результатам прошедших в субботу парламентских выборов, на которых лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«То, что нам заявили (результаты ЦИК — прим. ТАСС), — это заявление, а не реальные результаты. Нам объявили желаемые им результаты. Это вызывает злость, и это оскорбительно», — сказал один из лидеров партии Алеко Элисашвили на брифинге.

Ранее оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили, что не признают результаты выборов. Как заявила один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария, партия с 27 октября начнет непрерывные акции протеста.

По данным ЦИК, у «Грузинской мечты» — 55,327% голосов, у «Коалиции за изменения» — 10,529%, у партии «Единство — Национальное движение» — 9,755%, у «Сильной Грузии» — 8,527%, у партии «Гахария за Грузию» — 7,45%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
8701
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9119
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8566
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
8803
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
8712
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
8739
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
8693
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
8730
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
8653
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
8634

Возврат к списку