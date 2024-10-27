Министр правительства Сербии: Российский капитал в Сербии будет абсолютно защищен

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активы России в Сербии будут надежно защищены. Об этом заявил в интервью ТАСС министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

«Сербия ведет независимую, свободную политику. Сербия — демократическая страна, где руководство во главе с президентом [Александаром] Вучичем думает об интересах граждан Сербии. Любой иностранный инвестор защищен касательно своего капитала в Сербии. Я могу сказать, что российский капитал в Сербии будет абсолютно защищен, потому что это наша политика. Таково международное право, и мы соблюдаем международное право», — сказал он.