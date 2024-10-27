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У человечества больше шансов выжить, если оно заселит другие планеты - Маск

09:30 27.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У человечества будет больше шансов выжить, если оно станет многопланетным видом. Об этом заявил в субботу американский предприниматель Илон Маск, выступая в Ланкастере (штат Пенсильвания) на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, его трансляция ведется в соцсети X.

«Всегда есть вероятность, что на Земле что-то случится, это может быть антропогенная катастрофа или природная катастрофа. Однажды метеорит уже погубил динозавров. История Земли знает множество событий, ведущих к массовому уничтожению, такие события еще будут впереди. <…> Но продолжительность жизни [человеческой] цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом», — сказал Маск.

По мнению миллиардера, одной из планет, которые станут спасительными для человечества, будет Марс.

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