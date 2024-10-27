Воздух в Москве прогреется до +10С в воскресенье, 27 октября - синоптики

09:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 10 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 8-10 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 4 градусов. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.