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Воздух в Москве прогреется до +10С в воскресенье, 27 октября - синоптики

09:23 27.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 10 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 8-10 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 4 градусов. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

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