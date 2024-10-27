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Об ответе РФ на возможные удары вглубь территории думает Минобороны, но говорить об этом рано - Путин

10:05 27.10.2024 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ будет предлагать различные варианты ответа в случае разрешения Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России, думает об этом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Автор и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павел Зарубин в интервью спросил у президента РФ, услышали ли на Западе сигнал, озвученный Путиным о том, что соответствующее разрешение Украине будет означать, что НАТО прямо воюет с Россией.

"Они мне об этом ничего не сообщали, но надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", - сказал Путин. Он подчеркнул, что министерство обороны думает над соответствующим ответом.

Вопрос только в том, подчеркнул президент РФ, разрешат ли они сами себе наносить удары вглубь российской территории. "Вот в этом вопрос. Ну, естественно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно, вопрос. Ну, об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - добавил Путин.

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