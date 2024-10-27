Перед вторым туром выборов президента Молдавии кандидаты обменялись претензиями

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду начала дебаты с зачитывания обвинений в адрес другого кандидата Александра Стояногло о якобы его связях с бывшим главой государства Игорем Додоном, находящимся в Москве лидером блока «Победа» Иланом Шором и уехавшим в Лондон банкиром Вячеславом Платоном.

«Стояногло — троянский конь, и мы знаем, кто скрывается за этим конем — Додон, Шор, Платон. Эти дебаты о двух альтернативах для Молдавии: стагнация или развитие, стабильность или нестабильность», — сказала Санду. В ответ Стояногло перечислил дела против коррупционеров, в том числе в рамках кражи $1 млрд из банков Молдавии, которые он расследовал, пока Санду незаконно не отстранила его от должности генпрокурора.

Второй тур президентских выборов назначен на 3 ноября.