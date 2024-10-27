СМИ рассказали, по каким целям в Иране Израиль нанес удары в ночь с 25 на 26 октября

13:00 Источник: РБК

Израиль в результате удара в ночь с 25 на 26 октября уничтожил системы ПВО вокруг главных энергетических объектов Ирана, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на три иранских источника и трех высокопоставленных должностных лиц израильского Минобороны.

Со слов источников, были поражены системы, установленные для защиты нескольких нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, газового месторождения и порта на юге страны. Иран подтверждал, что в результате атак погибли четверо военнослужащих, работавших на объектах ПВО. (РБК)

