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Власти Владимирской области запретили в школах ношение хиджабов и никабов

14:30 27.10.2024 Источник: Интерфакс

Власти Владимирской области запретили в школах ношение одежды, демонстрирующую религиозную принадлежность учеников.

"Не допускается ношение одежды и её элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)", - говорится в приказе регионального министерства образования и молодежной политики, вносящем изменения в постановление департамента образования "Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

В областном министерстве напомнили, что Россия является светским государством.

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