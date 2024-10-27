Власти Владимирской области запретили в школах ношение хиджабов и никабов

14:30 Источник: Интерфакс

Власти Владимирской области запретили в школах ношение одежды, демонстрирующую религиозную принадлежность учеников.

"Не допускается ношение одежды и её элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)", - говорится в приказе регионального министерства образования и молодежной политики, вносящем изменения в постановление департамента образования "Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

В областном министерстве напомнили, что Россия является светским государством.