Оппозиционная «Коалиция за перемены», не признавшая итоги выборов в Грузии, отказалась от мандатов

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная «Коалиция за перемены», которая не признала итоги парламентских выборов в Грузии, отказывается от депутатских мандатов и государственного финансирования. Об этом говорится в заявлении политического объединения.

«Коалиция за перемены» отказывается от парламентских мандатов, привилегий и финансирования», — говорится в заявлении.

Политическое объединение также приняло решение обратиться в ЦИК Грузии с требованием аннулировать их партийные списки с тем, чтобы отказавшихся от депутатских мандатов людей в парламенте некем было заменить. Согласно грузинскому законодательству, в случае, если полномочия депутата прекращаются в парламенте раньше срока, его место занимает следующий по списку человек.