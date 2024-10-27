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НОВОСТИ

Даже с победой Харрис могут возникнуть проблемы с помощью Украине от США – Bloomberg

19:30 27.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине будет сложнее получать помощь от Соединенных Штатов, даже если победу на президентских выборах в ноябре одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

По мнению собеседников издания, в случае победы претендента на высший государственный пост от Республиканской партии Дональда Трампа «возможности Украины резко сократятся», и даже если победит Харрис, Соединенным Штатам, «вероятно, будет сложно добиться существенной финансовой поддержки [для Украины] от Конгресса».

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