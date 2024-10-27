0
0
88
НОВОСТИ

По мнению президента Польши, стране нужен «железный занавес» на восточных границах

20:05 27.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда сравнил с «железным занавесом» реализуемый Варшавой проект по возведению оборонительных укреплений на границе с РФ и Белоруссией под названием «Восточный щит».

«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. <…> Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление „железного занавеса“, — заявил Дуда в интервью британской газете The Sunday Times.

Однако, по его мнению, такой «железный занавес» сейчас нужен Польше по соображениям безопасности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
8723
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9142
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8590
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
8827
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
8736
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
8762
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
8717
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
8755
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
8677
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
8660

Возврат к списку