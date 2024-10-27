По мнению президента Польши, стране нужен «железный занавес» на восточных границах

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда сравнил с «железным занавесом» реализуемый Варшавой проект по возведению оборонительных укреплений на границе с РФ и Белоруссией под названием «Восточный щит».

«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. <…> Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление „железного занавеса“, — заявил Дуда в интервью британской газете The Sunday Times.

Однако, по его мнению, такой «железный занавес» сейчас нужен Польше по соображениям безопасности.