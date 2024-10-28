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Созданные политиками Запада ограничения не отвечают насущным заботам народов — Лукашенко

09:20 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Чехии с национальным праздником — Днем возникновения независимого чехословацкого государства, отметив, что искусственные барьеры, созданные западными политиками, не имеют ничего общего с реальными насущными заботами населения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Главной целью для нас всегда являлось сохранение мира и согласия в общем европейском доме. Этого можно достичь только без диктата, ультиматумов и нелегальных ограничений, признавая право каждой нации на самоопределение и выбор своего пути развития, — подчеркнул Лукашенко. — Верю, в скором времени мы сможем объединиться и вернуться к нормальной работе, реализовать конкретные проекты в экономической и гуманитарной отраслях». По его словам, «искусственные барьеры, созданные нынешними западными политиками под лозунгами демократизации и защиты национальных интересов, не имеют ничего общего с реальными насущными заботами населения». «За последнее время вы могли в этом много раз убедиться», — заметил президент.

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