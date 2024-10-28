Харрис не допускает Байдена к участию в предвыборных мероприятиях — Axios

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис не соглашается на участие действующего американского лидера Джо Байдена в своих предвыборных мероприятиях. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, команда Байдена выделила несколько дней в графике нынешнего хозяина Белого дома специально для мероприятий в рамках предвыборной кампании Харрис, однако штаб вице-президента проигнорировал это предложение и продолжает обещать Байдену, что «вернется с ответом позднее». В то же время, по информации Axios, до дня выборов не запланировано никаких совместных мероприятий Байдена и Харрис.

Как указывает портал, команда вице-президента считает американского лидера «обузой», но не хочет прямо говорить об этом. Один из собеседников Axios отметил, что штаб Харрис «уважает заслуги Байдена, но боится связывать Харрис в ходе предвыборной кампании с непопулярным президентом». «[Байден] напоминает о последних четырех годах, а не о пути вперед», — сказал другой собеседник Axios.

В свою очередь представители Байдена считают, что Харрис недооценивает популярность американского лидера в некоторых слоях населения. Они полагают, что президент мог бы помочь ей в последние дни перед выборами.