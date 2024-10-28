Путин продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста
10:20 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, которому в августе исполнился 71 год. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано.
«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в документе.
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