Путин продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, которому в августе исполнился 71 год. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в документе.