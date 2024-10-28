Почти половина американцев не верит, что демократия представляет интересы граждан — опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские избиратели выражают серьезные опасения по поводу состояния демократии: 45% респондентов считают, что система недостаточно хорошо представляет интересы граждан. Об этом свидетельствую опубликованные в воскресенье результаты опроса The New York Times и Siena College.

В то же время 75% опрошенных полагают, что демократическое управление находится под угрозой, а свыше 60% уверены, что правительство больше служит интересам элиты, чем общества в целом. Эти цифры отражают растущее недовольство на фоне сложных экономических условий, высокого уровня инфляции и поляризации общества в США.

Отмечается, что партийные предпочтения также влияют на восприятие угроз: республиканцы видят опасность для демократии в лице администрации Байдена, законах о голосовании и проблемах на границе. Демократы, напротив, связывают риски с «автократическими тенденциями» Дональда Трампа, особенно его нежеланием принимать итоги выборов 2020 года. 60% опрошенных считают, что если Трамп проиграет, он может попытаться оспорить результаты через незаконные методы.

Несмотря на эти опасения, доверие к избирательному процессу возросло, и почти 80% респондентов заявили, что верят в точность результатов выборов 2024 года. Этот уровень доверия выше, чем два года назад, когда только 70% выражали уверенность в итогах выборов. Поддержка проведения изменений также растет: 58% считают, что политической системе страны нужны серьезные реформы или полная перестройка.

Исследование также показало, что избиратели, независимо от политической принадлежности, выражают сомнения в легитимности действий лидеров, которые, по их мнению, идут вразрез с законами. Всего 21% избирателей считают, что президент должен иметь право действовать вне закона в интересах страны, что на 9% ниже показателя двухлетней давности.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.