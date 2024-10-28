Оппозиция и НПО выступают против конституционного строя Грузии — премьер

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиция, а также поддерживающие ее неправительственные организации (НПО) пытаются выступить против конституционного строя в Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

«Они (оппозиция и НПО — прим. ТАСС) выступают против конституционного строя в этой стране. Попытались выступить против, однако все хорошо знают, что государство находится на своем месте и, конечно же, никто не пошатнет конституционный строй в этой стране», — сказал он.