Оппозиция и НПО выступают против конституционного строя Грузии — премьер
11:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оппозиция, а также поддерживающие ее неправительственные организации (НПО) пытаются выступить против конституционного строя в Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
«Они (оппозиция и НПО — прим. ТАСС) выступают против конституционного строя в этой стране. Попытались выступить против, однако все хорошо знают, что государство находится на своем месте и, конечно же, никто не пошатнет конституционный строй в этой стране», — сказал он.
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