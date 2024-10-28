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НОВОСТИ

Число туристов из РФ в Армении сократилось на 21,6%

11:05 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число туристов, прибывших в Армению из России, за январь — сентябрь 2024 года снизилось на 21,6%. Об этом заявил, выступая в парламенте, министр финансов республики Ваге Ованисян.

«Число туристов, посетивших нашу страну, за январь — сентябрь сократилось на 6,9%, что в основном связано с уменьшением на 21,6% количества туристов из России», — сказал он.

Министр добавил, что поток туристов из Грузии, Индии, Ирана и Китая увеличился на 8,4%.

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