Спикер парламента Грузии обвинил президента в участии в организации беспорядков в стране
11:32 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с оппозицией участвует в организации беспорядков в стране. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге.
«Вы видите, что госпожа Саломе [Зурабишвили] вместе с оппозицией прямо участвует в том сценарии, который называется „беспорядки в стране“, — сказал Папуашвили.
НОВОСТИ
- 12:05 28.10.2024
- Иран сбил большую часть ракет Израиля и не отступит от права ответить на агрессию — МИД
- 12:00 28.10.2024
- Попытки Запада подтолкнуть Ливан к реформам могут привести к гражданской войне — Politico
- 11:20 28.10.2024
- Трамп в случае победы на выборах в США объявит тотальную войну Стармеру - Daily Mail
- 11:05 28.10.2024
- Число туристов из РФ в Армении сократилось на 21,6%
- 11:00 28.10.2024
- Оппозиция и НПО выступают против конституционного строя Грузии — премьер
- 10:32 28.10.2024
- Почти половина американцев не верит, что демократия представляет интересы граждан — опрос
- 10:20 28.10.2024
- Путин продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста
- 10:05 28.10.2024
- Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира - СМИ
- 10:00 28.10.2024
- Харрис не допускает Байдена к участию в предвыборных мероприятиях — Axios
- 09:32 28.10.2024
- Саммит БРИКС показал, что влияние и авторитет Путина в мире выросли — американский эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать