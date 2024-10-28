Спикер парламента Грузии обвинил президента в участии в организации беспорядков в стране

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с оппозицией участвует в организации беспорядков в стране. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге.

«Вы видите, что госпожа Саломе [Зурабишвили] вместе с оппозицией прямо участвует в том сценарии, который называется „беспорядки в стране“, — сказал Папуашвили.