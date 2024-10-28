На Украине протестующие против мобилизации начали поджигать почтовые отделения

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные совершили поджоги двух почтовых отделений в Киеве. Об этом сообщил писатель и общественный деятель Андрей Кокотюха.

«У нас подожгли отделение „Укрпочты“. Облили мазутом двери и зажгли. В то же время так же горело другое отделение в районе. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата — прим. ТАСС)», — написал он в соцсети.

Кокотюха согласен с мнением сотрудников почты относительно возможных мотивов поджигателей. «Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. <…> Но пока почта не носила повесток [о необходимости явиться в военкомат для последующей мобилизации в ВСУ], поджогов действительно не было», — отметил он.

12 октября правительство Украины внесло изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, дав призывникам всего три дня на то, чтобы забрать с почты повестку о необходимости явиться в военкомат. В случае неявки адресата на почту за повесткой его ожидает штраф от 17 до 35 тысяч гривен ($413 — $851).