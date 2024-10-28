На Украине протестующие против мобилизации начали поджигать почтовые отделения
12:20 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные совершили поджоги двух почтовых отделений в Киеве. Об этом сообщил писатель и общественный деятель Андрей Кокотюха.
«У нас подожгли отделение „Укрпочты“. Облили мазутом двери и зажгли. В то же время так же горело другое отделение в районе. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата — прим. ТАСС)», — написал он в соцсети.
Кокотюха согласен с мнением сотрудников почты относительно возможных мотивов поджигателей. «Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. <…> Но пока почта не носила повесток [о необходимости явиться в военкомат для последующей мобилизации в ВСУ], поджогов действительно не было», — отметил он.
12 октября правительство Украины внесло изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, дав призывникам всего три дня на то, чтобы забрать с почты повестку о необходимости явиться в военкомат. В случае неявки адресата на почту за повесткой его ожидает штраф от 17 до 35 тысяч гривен ($413 — $851).
НОВОСТИ
- 12:05 28.10.2024
- Иран сбил большую часть ракет Израиля и не отступит от права ответить на агрессию — МИД
- 12:00 28.10.2024
- Попытки Запада подтолкнуть Ливан к реформам могут привести к гражданской войне — Politico
- 11:32 28.10.2024
- Спикер парламента Грузии обвинил президента в участии в организации беспорядков в стране
- 11:20 28.10.2024
- Трамп в случае победы на выборах в США объявит тотальную войну Стармеру - Daily Mail
- 11:05 28.10.2024
- Число туристов из РФ в Армении сократилось на 21,6%
- 11:00 28.10.2024
- Оппозиция и НПО выступают против конституционного строя Грузии — премьер
- 10:32 28.10.2024
- Почти половина американцев не верит, что демократия представляет интересы граждан — опрос
- 10:20 28.10.2024
- Путин продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста
- 10:05 28.10.2024
- Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира - СМИ
- 10:00 28.10.2024
- Харрис не допускает Байдена к участию в предвыборных мероприятиях — Axios
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать