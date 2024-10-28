0
0
82
НОВОСТИ

Дания готова к созданию центров для нелегалов в третьих странах — министр

13:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания готова к созданию центров для нелегалов в третьих странах, в том числе в Африке. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявила датский министр по делам Европы Мари Бьерре.

«Дания теперь открыта для различных моделей, таких как центры возвращения и приема в третьих странах, в том числе, например, в Африке. Важно, чтобы решения были европейскими, потому что усилиями одной маленькой страны далеко не уедешь», — отметила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 28.10.2024
Ради кредитов под активы РФ Киев передаст Брюсселю контроль над своим ВПК — Совет ЕС
0
60
13:20 28.10.2024
ПВО РФ за сутки сбили 120 украинских беспилотников
0
90
13:05 28.10.2024
Российские войска освободили Цукурино в ДНР
0
116
12:32 28.10.2024
В Минюсте РФ назвали важным обязать родителей содержать детей при обучении после школы
0
190
12:20 28.10.2024
На Украине протестующие против мобилизации начали поджигать почтовые отделения
0
190
12:05 28.10.2024
Иран сбил большую часть ракет Израиля и не отступит от права ответить на агрессию — МИД
0
215
12:00 28.10.2024
Попытки Запада подтолкнуть Ливан к реформам могут привести к гражданской войне — Politico
0
203
11:32 28.10.2024
Спикер парламента Грузии обвинил президента в участии в организации беспорядков в стране
0
230
11:20 28.10.2024
Трамп в случае победы на выборах в США объявит тотальную войну Стармеру - Daily Mail
0
309
11:05 28.10.2024
Число туристов из РФ в Армении сократилось на 21,6%
0
277

Возврат к списку