Дания готова к созданию центров для нелегалов в третьих странах — министр
13:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дания готова к созданию центров для нелегалов в третьих странах, в том числе в Африке. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявила датский министр по делам Европы Мари Бьерре.
«Дания теперь открыта для различных моделей, таких как центры возвращения и приема в третьих странах, в том числе, например, в Африке. Важно, чтобы решения были европейскими, потому что усилиями одной маленькой страны далеко не уедешь», — отметила она.
НОВОСТИ
- 13:32 28.10.2024
- Ради кредитов под активы РФ Киев передаст Брюсселю контроль над своим ВПК — Совет ЕС
- 13:20 28.10.2024
- ПВО РФ за сутки сбили 120 украинских беспилотников
- 13:05 28.10.2024
- Российские войска освободили Цукурино в ДНР
- 12:32 28.10.2024
- В Минюсте РФ назвали важным обязать родителей содержать детей при обучении после школы
- 12:20 28.10.2024
- На Украине протестующие против мобилизации начали поджигать почтовые отделения
- 12:05 28.10.2024
- Иран сбил большую часть ракет Израиля и не отступит от права ответить на агрессию — МИД
- 12:00 28.10.2024
- Попытки Запада подтолкнуть Ливан к реформам могут привести к гражданской войне — Politico
- 11:32 28.10.2024
- Спикер парламента Грузии обвинил президента в участии в организации беспорядков в стране
- 11:20 28.10.2024
- Трамп в случае победы на выборах в США объявит тотальную войну Стармеру - Daily Mail
- 11:05 28.10.2024
- Число туристов из РФ в Армении сократилось на 21,6%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать