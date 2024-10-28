Дания готова к созданию центров для нелегалов в третьих странах — министр

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания готова к созданию центров для нелегалов в третьих странах, в том числе в Африке. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявила датский министр по делам Европы Мари Бьерре.

«Дания теперь открыта для различных моделей, таких как центры возвращения и приема в третьих странах, в том числе, например, в Африке. Важно, чтобы решения были европейскими, потому что усилиями одной маленькой страны далеко не уедешь», — отметила она.