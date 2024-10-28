Российские войска освободили Цукурино в ДНР

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13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.