Ради кредитов под активы РФ Киев передаст Брюсселю контроль над своим ВПК — Совет ЕС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательство Украины передать странам Евросоюза право заниматься восстановлением ее военно-промышленного комплекса по окончании конфликта является основным условием получения Киевом еврокредитов на 35 млрд евро с погашением за счет экспроприированных доходов от активов России. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о порядке кредитования Украины.

В нем подтверждается, что кредиты будут выдаваться Украине только при выполнении всех условий, которые Еврокомиссия должна закрепить в готовящемся меморандуме о взаимопонимании с Киевом.

«Политические условия в рамках меморандума о взаимопонимании должны включать обязательство развивать сотрудничество с Евросоюзом по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской военной промышленности в рамках политики Евросоюза по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы и других программ Евросоюза», — отмечается в документе. Это единственное конкретное условие будущего меморандума, прописанное в постановлении Совета ЕС.