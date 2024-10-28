В Кремле отвергают обвинения во вмешательстве в выборы в Грузии — Песков
14:12 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвинения России во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии абсолютно голословны, в Кремле их решительно отвергают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для многих стран такие обвинения уже носят стандартный характер.
«Мы решительно отвергаем такие обвинения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Они уже для многих стран носят стандартный характер, чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так, никакого вмешательства не было, и обвинения носят абсолютно голословный характер», — отметил представитель Кремля.
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