В Кремле отвергают обвинения во вмешательстве в выборы в Грузии — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения России во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии абсолютно голословны, в Кремле их решительно отвергают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для многих стран такие обвинения уже носят стандартный характер.

«Мы решительно отвергаем такие обвинения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Они уже для многих стран носят стандартный характер, чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так, никакого вмешательства не было, и обвинения носят абсолютно голословный характер», — отметил представитель Кремля.