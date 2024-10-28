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ВВП РФ по итогам года составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы — Путин

15:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика по итогам года вырастет на 3,9%, что превысит среднемировой темп. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Ожидается, что по итогам этот показатель (ВВП — прим. ТАСС) составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам МВФ рост мирового ВВП ожидается в 2024 году [на уровне] 3,2%», — сказал Путин.

Президент добавил, что хороший опережающий тон задает российская промышленность, в том числе высокотехнологичная. Он привел статистику, согласно которой за восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%. При этом обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение почти 20%. «Такие показатели говорят о том, что предприятия закружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда», — подытожил Путин.

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