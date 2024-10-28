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Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 350 военных и 6 бронемашин

15:12 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боев на курском направлении превысили 27,5 тысячи человек, за прошедшие сутки противник потерял убитыми и ранеными более 350 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в Минобороны.

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