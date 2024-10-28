Задолженность по кредитам юрлиц за 9 месяцев выросла на 10,6 трлн рублей — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил о продолжающемся росте корпоративного кредитования — на 10,6 трлн рублей с начала года по 1 октября. Глава государства предупредил о необходимости обеспечения сбалансированности этого показателя.

«Что касается корпоративного кредитования, то, несмотря на текущие достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент все-таки продолжает расти, причем быстрыми темпами. Так, с начала года по 1 октября задолженность по кредитам юрлиц увеличилась более чем на 14 процентов, или в стоимостном, денежном, выражении — на 10,6 триллиона рублей», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.