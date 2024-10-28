Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey пройдет 11-13 декабря

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Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») пройдет в Москве с 11 по 13 декабря. На три дня AI Journey снова станет ключевой площадкой для обсуждения AI-технологий – что люди и организации ожидают от искусственного интеллекта и в чем видят его роль. Мероприятие состоится в гибридном формате, будет организована онлайн трансляция на сайте.

«AI Journey, которая пройдет в Москве с 11 по 13 декабря, – не только крупнейшая международная конференция по искусственному интеллекту, но и площадка для профессионального роста разработчиков и ученых, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, поэтому тема международного сотрудничества также найдет отражение в программе нашей конференции. Я приглашаю всех, кому интересен искусственный интеллект, кто разрабатывает эти технологии или применяет их в работе и в жизни, – а сегодня все мы так или иначе их используем, — стать участником трехдневного путешествия, в котором каждый найдет для себя что-то увлекательное и полезное и откроет новые грани AI-возможностей. Главная идея AI Journey 2024 — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни, инструмент, который помогает каждому из нас добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом».

Традиционно программа AI Journey будет разделена на три тематических блока: наука, бизнес и общество, в которых примут участие ведущие российские и международные исследователи, ученые, представители органов власти и бизнеса. Ключевые выступления с главной сцены в прямом эфире будут переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ).

В рамках трека «Наука» участники смогут послушать доклады ведущих международных ученых и узнать о последних достижениях в развитии AI-технологий, и о том, как AI помогает в исследованиях.

В бизнес-блоке можно будет узнать о практических кейсах внедрения AI-решений в различных сферах экономики и оценить возможности AI для повышения эффективности предприятий.

А в треке «Общество» в фокусе внимания будет искусственный интеллект для решения социальных задач. Так, участникам расскажут, как AI поддерживает устойчивое развитие планеты, помогает людям в работе и частной жизни, раскрывает потенциал человека.

Специальный молодежный трек AI Junior поможет тем, кто начинает свой путь в AI, погрузиться в мир искусственного интеллекта.

Конференция в Москве завершает цикл мероприятий, которые проходят в течение всего года: на сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе AI Journey будут подведены итоги открытого отбора научных статей – AIJ Science. Самые значимые работы по традиции войдут в научный журнал, который выпускается совместно с Российской академией наук, автор лучшей статьи получит денежное вознаграждение.