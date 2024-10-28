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Певица Ольга Кормухина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве

15:45 28.10.2024

В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывала Заслуженная артистка России Ольга Кормухина. По ее словам, работа пункта налажена очень хорошо. «Здесь организовано все замечательно, - считает артистка. - Самое главное, что здесь нет очередей. И очень компетентные профессиональные сотрудники. Нет никакого столпотворения, все происходит спокойно, размеренно. Это очень важно, когда человек принимает такое решение, чтобы на его пути была четко организована работа именно профессионалов, и медики замечательные здесь, квалифицированные... То есть вот здесь уже, можно сказать, люди попадают в такую четко организованную среду, где им уже будет проще адаптироваться».

Кормухина пожелала бойцам отыскать в армии верных друзей и вернуться с победой. «Я бы пожелала хороших верных друзей там на фронте найти, потому что это очень важно. Фронтовая дружба – это очень важно», – сказала она.

Как уже сообщала "Независимая газета", Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Центр действует по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Горожане могут посетить его по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.

Запись на визит в пункт отбора идет на сайте mos.ru. Специальные консультацию по возможности службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить, позвонив на горячую линию по номеру 117. Также на вопросы по этой теме отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.

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