Борьба с мошенничеством в потребительском кредитовании будет усилена — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассчитывает на более активную борьбу с мошенничеством в потребительском кредитовании.

На совещании по экономическим вопросам глава государства напомнил о ранее рассмотренной теме потребительского кредитования. «Договорились принять решения, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан, а также дополнительно усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере», — констатировал Путин. Он отметил, что «правительство и Банк России сейчас готовят изменения в законодательство на этот счет».