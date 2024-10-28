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НОВОСТИ

Силы ПВО за полтора часа сбили 21 БПЛА над регионами России

16:12 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.

«28 октября в период с 13:00 до 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: десять БПЛА над территорией Курской области, пять БПЛА над территорией Орловской области, пять БПЛА над территорией Брянской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

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