На продление программы маткапитала в РФ до 2030 г. дополнительно выделят 2,7 трлн руб.

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2,7 трлн рублей планируется дополнительно выделить из федерального бюджета на продление программы маткапитала с 2027 по 2030 год, это позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей. Советующий законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года Минтруд вынес на общественное обсуждение, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«На продление программы с 2027 по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 трлн рублей, что позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей», — говорится в сообщении.