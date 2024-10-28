На продление программы маткапитала в РФ до 2030 г. дополнительно выделят 2,7 трлн руб.
16:32 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 2,7 трлн рублей планируется дополнительно выделить из федерального бюджета на продление программы маткапитала с 2027 по 2030 год, это позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей. Советующий законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года Минтруд вынес на общественное обсуждение, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«На продление программы с 2027 по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 трлн рублей, что позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей», — говорится в сообщении.
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