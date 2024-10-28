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НОВОСТИ

Генштаб ВСУ перевел 20% медиков из военных госпиталей в пехоту — депутат Рады

17:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе командования медицинских сил, и главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович [Сырский], вам проблем вследствие ваших „гениальных“ решений на фронте маловато?» — написала она в телеграм-канале.

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