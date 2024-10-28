Генштаб ВСУ перевел 20% медиков из военных госпиталей в пехоту — депутат Рады
17:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе командования медицинских сил, и главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович [Сырский], вам проблем вследствие ваших „гениальных“ решений на фронте маловато?» — написала она в телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 18:00 28.10.2024
- Кабмин РФ ужесточил правила признания жилого дома аварийным
- 17:32 28.10.2024
- Переговоры по Газе не приведут к прогрессу до завершения выборов в США — CNN
- 17:12 28.10.2024
- Более половины голландцев одобряют планы правительства по сокращению миграции
- 16:32 28.10.2024
- На продление программы маткапитала в РФ до 2030 г. дополнительно выделят 2,7 трлн руб.
- 16:12 28.10.2024
- Силы ПВО за полтора часа сбили 21 БПЛА над регионами России
- 16:00 28.10.2024
- Борьба с мошенничеством в потребительском кредитовании будет усилена — Путин
- 15:45 28.10.2024
- Певица Ольга Кормухина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 15:32 28.10.2024
- Задолженность по кредитам юрлиц за 9 месяцев выросла на 10,6 трлн рублей — Путин
- 15:12 28.10.2024
- Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 350 военных и 6 бронемашин
- 15:00 28.10.2024
- ВВП РФ по итогам года составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать