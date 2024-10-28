Кабмин РФ ужесточил правила признания жилого дома аварийным

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ внесло изменения в положение о признании многоквартирных домов аварийными, согласно которым такими будут считаться объекты, которые в целом находятся в аварийном состоянии, а не по отдельным элементам. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

«Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов пояснил, что по обновленным правилам основанием для признания дома непригодным для проживания станет аварийное состояние дома в целом, а не отдельных несущих конструкций, — привели слова главы ФРТ на сайте Минстроя. — Выводы об аварийности дома необходимо будет подтверждать поверочными расчетами, соответствующими ГОСТу».

Шагиахметов отметил, что для одно- и двухэтажных домов установлен упрощенный порядок, который позволит признать их аварийными «без проведения сложных и дорогостоящих исследований».

Теперь проводить обследования домов смогут только специализированные организации, а заключение об аварийности дома должно быть заверено сотрудником, состоящим в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Обновленные правила исключат субъективность в оценке и позволят расселять дома, которые нуждаются в этом в первую очередь, пояснили в министерстве.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько добавил, что с 2019 года из аварийных домов в РФ с площади 12,67 млн кв. м расселили 750,67 тыс. человек.