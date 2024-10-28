Кабмин РФ ужесточил правила признания жилого дома аварийным
18:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ внесло изменения в положение о признании многоквартирных домов аварийными, согласно которым такими будут считаться объекты, которые в целом находятся в аварийном состоянии, а не по отдельным элементам. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.
«Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов пояснил, что по обновленным правилам основанием для признания дома непригодным для проживания станет аварийное состояние дома в целом, а не отдельных несущих конструкций, — привели слова главы ФРТ на сайте Минстроя. — Выводы об аварийности дома необходимо будет подтверждать поверочными расчетами, соответствующими ГОСТу».
Шагиахметов отметил, что для одно- и двухэтажных домов установлен упрощенный порядок, который позволит признать их аварийными «без проведения сложных и дорогостоящих исследований».
Теперь проводить обследования домов смогут только специализированные организации, а заключение об аварийности дома должно быть заверено сотрудником, состоящим в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Обновленные правила исключат субъективность в оценке и позволят расселять дома, которые нуждаются в этом в первую очередь, пояснили в министерстве.
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько добавил, что с 2019 года из аварийных домов в РФ с площади 12,67 млн кв. м расселили 750,67 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 17:32 28.10.2024
- Переговоры по Газе не приведут к прогрессу до завершения выборов в США — CNN
- 17:12 28.10.2024
- Более половины голландцев одобряют планы правительства по сокращению миграции
- 17:00 28.10.2024
- Генштаб ВСУ перевел 20% медиков из военных госпиталей в пехоту — депутат Рады
- 16:32 28.10.2024
- На продление программы маткапитала в РФ до 2030 г. дополнительно выделят 2,7 трлн руб.
- 16:12 28.10.2024
- Силы ПВО за полтора часа сбили 21 БПЛА над регионами России
- 16:00 28.10.2024
- Борьба с мошенничеством в потребительском кредитовании будет усилена — Путин
- 15:45 28.10.2024
- Певица Ольга Кормухина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 15:32 28.10.2024
- Задолженность по кредитам юрлиц за 9 месяцев выросла на 10,6 трлн рублей — Путин
- 15:12 28.10.2024
- Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 350 военных и 6 бронемашин
- 15:00 28.10.2024
- ВВП РФ по итогам года составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать