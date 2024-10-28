Четверо диверсантов уничтожено при попытке вторжения в Брянскую область — ФСБ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо диверсантов уничтожено при попытке вторжения в Брянскую область. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы РФ в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой», — сообщили в ЦОС.

«В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери», — отметили в ФСБ.

Уничтоженные члены диверсионной группы, пытавшейся накануне проникнуть в Брянскую область, предположительно, иностранные наемники.

