Четверо диверсантов уничтожено при попытке вторжения в Брянскую область — ФСБ
18:40 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо диверсантов уничтожено при попытке вторжения в Брянскую область. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы РФ в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой», — сообщили в ЦОС.
«В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери», — отметили в ФСБ.
Уничтоженные члены диверсионной группы, пытавшейся накануне проникнуть в Брянскую область, предположительно, иностранные наемники.
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