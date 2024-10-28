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НОВОСТИ

В Польше назвали «пощечиной» жертвам Волынской резни памятник Шухевичу во Львове

19:20 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы властей Львова установить памятник одному из лидеров украинских националистов Роману Шухевичу представляют собой «пощечину» в адрес сотен тысяч поляков, погибших в ходе Волынской резни. Об этом заявил представитель польского ультраправого объединения «Конфедерация» Мариуш Кшеминьский.

«Во Львове хотят поставить памятник преступнику Роману Шухевичу, командовавшему Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ — прим. ТАСС). На Украине уже существует множество памятников этому преступнику. Это еще одна пощечина для памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — написал он в социальной сети X.

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