В Польше назвали «пощечиной» жертвам Волынской резни памятник Шухевичу во Львове

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы властей Львова установить памятник одному из лидеров украинских националистов Роману Шухевичу представляют собой «пощечину» в адрес сотен тысяч поляков, погибших в ходе Волынской резни. Об этом заявил представитель польского ультраправого объединения «Конфедерация» Мариуш Кшеминьский.

«Во Львове хотят поставить памятник преступнику Роману Шухевичу, командовавшему Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ — прим. ТАСС). На Украине уже существует множество памятников этому преступнику. Это еще одна пощечина для памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — написал он в социальной сети X.