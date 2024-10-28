20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снайперы, подготовленные на Украине, прибывают в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста. Об этом сообщили ТАСС осведомленные официальные источники в регионе.

«Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста», — указал собеседник агентства.