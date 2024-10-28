Швеция в течение 10 лет может испытывать дефицит боеприпасов — эксперт

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит боеприпасов наблюдается как в Швеции, так и в остальной Европе. По оценкам генерального директора испытательного центра компании Bofors Андерса Хультмана, восстановление до необходимого уровня может занять по меньшей мере десятилетие.

«Всего речь идет по меньшей мере о десятилетии», — приводит его слова Sveriges Radio. По мнению Хультмана, в настоящее время предложение не успевает за спросом.

Как сообщает радиоканал, дефицит боеприпасов на складах Европы возник в результате вооруженного конфликта на Украине, в ходе которого большое их количество было передано украинским вооруженным силам. Причиной такой ситуации в королевстве является также продолжительный демонтаж вооруженных сил, происходивший в период, когда в Европе не было вооруженных конфликтов.