Госдеп США пригрозил Грузии последствиями, если правительство республики не изменит курс

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. Соответствующее заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«В этом году мы последовательно обращались к правительству Грузии с призывом отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс», — заявил Миллер.