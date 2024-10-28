0
0
1
НОВОСТИ

Госдеп США пригрозил Грузии последствиями, если правительство республики не изменит курс

22:40 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. Соответствующее заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«В этом году мы последовательно обращались к правительству Грузии с призывом отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс», — заявил Миллер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 28.10.2024
Медведев считает, что нормальный ответ на действия Зурабишвили — отстранение и арест
0
133
21:20 28.10.2024
Роль США в конфликте на Ближнем Востоке становится ограниченной, а Израиля растет — NYT
0
188
20:40 28.10.2024
Швеция в течение 10 лет может испытывать дефицит боеприпасов — эксперт
0
217
20:00 28.10.2024
В Грузию для провокаций прибывают снайперы, обученные на Украине — источники в регионе
0
279
19:20 28.10.2024
В Польше назвали «пощечиной» жертвам Волынской резни памятник Шухевичу во Львове
0
329
18:40 28.10.2024
Четверо диверсантов уничтожено при попытке вторжения в Брянскую область — ФСБ
0
337
18:00 28.10.2024
Кабмин РФ ужесточил правила признания жилого дома аварийным
0
400
17:32 28.10.2024
Переговоры по Газе не приведут к прогрессу до завершения выборов в США — CNN
0
396
17:12 28.10.2024
Более половины голландцев одобряют планы правительства по сокращению миграции
0
399
17:00 28.10.2024
Генштаб ВСУ перевел 20% медиков из военных госпиталей в пехоту — депутат Рады
0
458

Возврат к списку