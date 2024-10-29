ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над регионами России
09:00 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО РФ за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА — над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области и один — над акваторией Черного моря», — сообщили там.
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