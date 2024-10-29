Украинский генерал заявил об обрушении фронта ВСУ
09:05 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился под натиском российских сил из-за усталости личного состава и дефицита резервов, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.
«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе. Видео опубликовано на YouTube-канале экс-депутата.
По словам Марченко, подобное развитие событий стало возможным из-за ряда обстоятельств. «Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди, нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в третьих, это разбалансирование управления», — подчеркнул он.
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