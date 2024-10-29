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НОВОСТИ

Тайвань намерен закупить 1 000 ударных дронов у США — Bloomberg

09:20 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Тайваня намерена закупить у США 1 000 ударных дронов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, островные власти планируют в ближайшем будущем приобрести дроны, произведенные компаниями AeroVironment и Anduril Industries.

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