Тайвань намерен закупить 1 000 ударных дронов у США — Bloomberg

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Тайваня намерена закупить у США 1 000 ударных дронов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, островные власти планируют в ближайшем будущем приобрести дроны, произведенные компаниями AeroVironment и Anduril Industries.