В Сеуле утверждают, что охрана лидера КНДР Ким Чен Ына была усилена
09:32 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная разведывательная служба Республики Корея утверждает, что службы безопасности КНДР усилили охрану лидера народной республики Ким Чен Ына из-за его возросшей публичной активности. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
Во вторник состоялись слушания парламентского комитета по разведке, об их содержании рассказали южнокорейские депутаты. «В этом году публичная активность [лидера КНДР] Ким Чен Ына возросла примерно на 60% по сравнению с прошлым годом, достигнув 110 [мероприятий]. В этой связи, осознавая [риски] покушения на Ким Чен Ына, они усиливают охрану, добиваясь внедрения аппаратуры по обнаружению дронов и автомобилей с оборудованием для создания помех для связи», — считает южнокорейская разведка.
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