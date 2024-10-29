Средство от насекомых могло стать причиной гибели детей в поселке под Красноярском

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приоритетной версией отравления четырех детей в поселке Красная Сопка под Красноярском является попадание в организм средства от насекомых. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Приоритетная версия отравления детей, выдвинутая следствием на данный момент, — попадание в организм компонентов инсектицидного средства», — сообщили в ведомстве, добавив, что «получены результаты экспертиз материалов, веществ и изделий».